Mazzocchi | il fruttivendolo diventato calciatore | “Il Napoli è il sogno della mia vita”

In attesa di definire l’arrivo di Samardzic, il Napoli ha chiuso l’arrivo di un calciatore esterno in grado di regalare nuove soluzioni al tecnico ... (calcioweb.eu)

... da giorni si legge di un forte interessamento del Napoli per Pasquale. De Laurentiis, ... faceva il ragazzo delsotto casa. Il pallone l'ha salvato da brutte strade, ha fatto la ...Convocato dal ct Roberto Mancini tra gli Azzurri per la prima volta, il terzino della Salernitana ha una storia di sacrifici e di gratitudine per il calcio che, dice, lo ha ...L’approdo di Pasquale Mazzocchi a 28 anni al Napoli, la squadra della sua città, chiude il cerchio di una vita ...Pasquale Mazzocchi, ex giocatore della Salernitana, ha ufficialmente firmato con il Napoli. L'affare è stato concluso per una cifra di circa 3 milioni di euro più bonus. Mazzocchi si è legato agli azz ...