Mazzocchi | “Grazie Salernitana Ho solo colto l’opportunità di vestire la maglia della mia città”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo il passaggio ufficiale al Napoli, Pasqualeringrazia – in una lettera pubblicata dal terzino sui suoi profili social- lae i suoi tifosi. Queste le sue parole:: ”Oggi sono qui a ricordare i momenti belli che questa società e questa tifoseria mi hanno dato” “Oggi sono qui a ricordare i momenti belli che questa società e questa tifoseria mi hanno dato. Mi avete accome un figlio vostro, e io ho cercato in tutti i modi di ricambiare il calore che mi avete dato ogni giorno, ogni qual volta mettevo piede in campo.: ”Sappiate che non è mia intenzione deludere nessuno di tutti voi, houn opportunità” Sappiate che non è mia intenzione deludere nessuno di tutti voi, ho...

Per me è motivo di orgoglio perché se oggi raggiungo il mio sogno èa questa piazza stupenda '. Infineha ringraziato la società: ' Ringrazio il presidente Danilo Iervolino che mi ha ...I saluti diai tifosi della Salernitana Da questa mattina Pasqualeè ...indossarla come italiano e per me è stato motivo di orgoglio perché se oggi raggiungo il mio sogno è...Ufficializzato l'ingaggio dell'esterno napoletano, sarà convocato per Torino. Granata all'Arechi di nuovo contro la Juve per cancellare il 6-1 di Coppa Italia ...Di seguito la nota emessa dalla casa editrice "Saggese" che, due anni fa, ha prodotto il libro ufficiale della Salernitana vendendo oltre 1500 copie. Un successo enorme dettato anche ...