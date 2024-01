Mazzocchi è del Napoli | l’annuncio di De Laurentiis | “Benvenuto Pasquale!”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“”. Così il presidente Aurelio Deha accolto Pasqualecon un post su ‘X’.arriva per circa 3 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo con gli azzurri con opzione di rinnovo per il quarto. Il 28enne terzino destro sarà il sostituto di Di Lorenzo a destra, ma può giocare anche a sinistra ed è previsto che sia a disposizione del tecnico Mazzarri già per il match di domenica a Torino contro i granata.è la prima pedina di un mercato delche punta anche ad acquistare due centrocampisti e un centrale di difesa. In testa alle trattative in queste ore il centrocampista Samardzic dell’Udinese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Francesco Modugno, inviato Sky, fa il punto sulle intenzioniNapoli. " Mosse di mercato: parto daperché sui social non viene ancora annunciato per via di alcuni tecnicismi tipici dei ...Pasquale: manca solo l'ufficialità per considerare l'atleta, classe '95, un nuovo giocatoreNapoli.ha firmato un contratto che lo legherà agli azzurri per tre anni e mezzo più opzione. Il Napoli segue la pista DragusinGenoa, nonostante la forte concorrenzaTottenham. ...Clamorosa indiscrezione relativa a Pasquale Mazzocchi, primo colpo del Napoli per il mercato invernale.Avanti adagio verso Radu Dragusin, obiettivo numero uno del Napoli per la difesa. De Laurentiis è intenzionato a fare un investimento importante per assicurarsi un centrale veloce, giovane ma già di s ...