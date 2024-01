Mazzarri ha le idee chiare sui nomi dei rinforzi per il centrocampo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Walterper iin mediana vorrebbe calciatori della Serie A Walter, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ha leper quanto riguarda il profilo ideale del rinforzo in mediana. La sua volontà sarebbe quella di avere a disposizione un calciatore che già conosce la Serie A e quindi dal più agevole inserimento. Il quotidiano torinese ha fatto treche sarebbero graditi all’allenatore dei partenopei. Sarebbero addirittura passati in secondo piano calciatori dati per quasi acquistati. “Idi Hojbjerg del Tottenham (chiesti 25 milioni per il danese) e Soumaré del Leicester (ma è in prestito al Siviglia) sembrano essere stati momentaneamente congelati“. Barak, Tameze e Lukic i favoriti del tecnico ...

Viene da chiedersi, però, se valga la pena, per, combattere questa battaglia in nome diche non sono le sue. E domenica pomeriggio, a Torino, davanti a un pubblico che conosce benissimo ...già ha provato qualcosa del genere. In un 3 - 5 - 2 Kvara può giocare alle spalle della ...replicare la stagione di Spalletti a meno che non si prenda un allenatore con le stessedi ...L'allenatore degli azzurri aveva detto di essere cambiato, di aver cambiato idee tattiche. Per salvare la stagione dei campioni d'Italia però ritornerà ai vecchi metodi e al vecchio credo ...Meluso lo aveva allo Spezia ed è stato il ds a volerlo qui al Napoli, come primo tassello del nuovo Napoli che nasce a gennaio. Arriva Pasquale Mazzocchi, un piccolo jolly alla corte ...