Matteo Romano | il nuovo singolo ‘Assurdo’ | «Ciò che non direi mai ad alta voce»

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 5 gennaio esce Assurdo, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.apre il 2024 con unche richiama in parte l’atmosfera intima e introspettiva dei suoi primissimi brani, ma rafforzata e resa universale dalla maggiore consapevolezza artistica del cantante unita alla penna di Federica Abbate, coautrice del brano insieme allo stesso, e alla produzione di JVLI. «Avevo in testa da qualche tempo una melodia, che cantavo in treno, per casa, per strada, da solo al pianoforte. – dice– L’idea del brano è nata così, da questa musica che avevo in testa. O forse non è giusto dire che è nata perché semplicemente ...