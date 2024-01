Matteo Mariotti in lacrime contro Selvaggia Lucarelli | “Sei molto più pericolosa di uno squalo”

(Di venerdì 5 gennaio 2024)è il ragazzo 20enne che ha perso parte di una gamba dopo essere stato azzannato da unomentre si trovava in Australia. Il giovane è tornato in Italia e si trova ricoverato presso l’ospedale Rizzoli di Bologna. Ed è proprio da lì che decide di sfogarsi senza peli sulla linguaattacca indi fronte alle telecamere la giornalista che nei giorni scorsi aveva criticato sui social la raccolta fondi lanciata dai suoi amici. E le sue sono parole di pietra.Leggi anche:attaccato da, potrebbe perdere il ginocchio: gli amici aprono una raccolta fondi “Il Corriere della sera Bologna rilancia la raccolta fondi per pagare ‘le cure’ a un ragazzo le cui ...

È arrivato all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il giovane parmigiano attaccato da uno squalo in Australia,, e rimasto senza una gamba. Nel migliore quinto ospedale ortopedico al mondo, sotto la guida del professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica dello Ior,...'C'è stato odio nei miei confronti, sono state dette cose false, in modo ingiusto'. Lo ha detto, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba sotto il ginocchio, spiegando che l'odio si è scatenato 'per una ...Subirà un altro intervento chirurgico all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato ...Bologna, Matteo Mariotti ferito in Australia da uno squalo: "Ho lottato per sopravvivere, pensavo di non farcela" ...