Matteo Mariotti | il 20enne aggredito da uno squalo | “Selvaggia Lucarelli tu sei più pericolosa” VIDEO

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Subirà un altro intervento chirurgico all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da unoe ha perso una gamba sotto il ginocchio.è fiducioso rispetto al suo recupero, si augura di riprendere presto a camminare, grazie all’uso di una protesi, ma durante il punto stampa organizzato questa mattina all’ospedale bolognese non nasconde il suo grande rammarico per la campagna di odio che gli è stata scatenata contro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????? ???????????????? (@) “Molti mi hanno sostenuto, la mia famiglia, i miei migliori amici e tanti sconosciuti che ...

, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba sotto il ginocchio, ha parlato dell'odio social che si è scagliato ...È arrivato all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna il giovane parmigiano attaccato da uno squalo in Australia,, e rimasto senza una gamba. Nel migliore quinto ospedale ortopedico al mondo, sotto la guida del professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica dello Ior,...Subirà un altro intervento chirurgico all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna Matteo Mariotti, il ventenne originario di Parma che il 9 dicembre in Australia è stato attaccato ...Bologna, Matteo Mariotti ferito in Australia da uno squalo: "Ho lottato per sopravvivere, pensavo di non farcela" ...