Mattarella ricorda Fava “Indipendenza della stampa è libertà di tutti”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi quarant’anni dal vile assassinio per mano mafiosa di Giuseppe, giornalista che ha messo la sua passione civile al serviziogente eSicilia, impegnato nella battaglia per liberarla dal giogocriminalità e dalla rete di collusioni che consente di perpetuarlo. La mafia lo uccise per le sue denunce, per la capacità di scuotere le coscienze, come fece con tanti che, con coraggio, si ribellarono al dominioviolenza esopraffazione e dei quali è doveroso fare memoria”. Lo afferma in una nota il presidenteRepubblica, Sergio.“ha fatto del giornalismo uno strumento di irrinunciabile– aggiunge -. L’...