Matrimonio | qual è il mese migliore per sposarsi

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dopo aver deciso di compiere il grande passo, tutti i futuri sposi devono fare i conti con l’organizzazione del loro giorno più bello. Ma ancor prima di concentrarsi su abiti, menù e location sono chiamati a scegliere la data per l’imminentee, in particolare, ilche ritengono perfetto per fare da cornice al loro ‘sì’. Selezionare con cura la data delle nozze è molto importante, perché da essa dipenderanno in gran parte gli altri dettagli della cerimonia, dalla palette nuziale alla possibilità di un banchetto all’aperto. Maè il? Pur non esistendo una risposta universale a questa domanda, gli esperti sembrano puntare tutto su alcuni periodi dell’anno, particolarmente propizi per diversi motivi. Come scegliere ildelle ...