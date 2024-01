MasterChef Italia | un’esperienza indimenticabile per Valeria e Nicolò

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nella tredicesima edizione dila competizione si fa sempre più serrata e dopo una seconda serata particolarmente impegnativa abbiamo avuto l'opportunità di sentire direttamente dale loro impressioni su questa incredibile esperienza. Siamo alla seconda serata di(show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW e on demand), puntata dove la gara è partita ad alta velocità con la Golden Mistery Box, al cui look dorato ben si abbinavano gli ingredienti tutti gialli proposti agli aspiranti chef che, tra mele, maracujá, finferli, cheddar e farina di mais, si sono trovati davanti al dilemma di scegliere se cucinare con le sole materie prime proposte dalla box o aggiungere carciofo o ...