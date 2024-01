MasterChef Italia 13 | le pagelle della quarta serata | Valeria torna da Pippi | via Nicolò

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 5 gennaio 2024)13è entrato ufficialmente nel vivo. E nelladel cooking show di Endemol, disponibile su Sky e in streaming su NOW, abbiamo visto l’uscita di scena die la conferma del talento cristallino di Alberto ed Eleonora, ancora titolareGolden Pin. Il primo banco di prova è stata la Golden Mystery Box, giocata tutta sui toni del giallo. Poi davanti ai trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli aspiranti chef hanno dovuto seguire un Invention Test salatissimo. Nel senso che hanno cucinato il baccalà. Dulcis in fundo lo Skill Test con lo chef Alex Atala, stella brasilianaristorazione che ha messo alla prova i concorrenti con la ricreazione di pietanze ispirate ...