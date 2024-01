Mary di Danimarca | da principessa a regina | 9 cose da sapere sulla royal del momento

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tra meno di dieci giorni diventerà la nuovadi. Un bel colpo di scena per, finora relegata al ruolo di moglie del principe ereditario. L’abdicazione, a sorpresa, dellaMargherita, annunciata nel discorso di fine anno, ha cambiato la sorte di questa donna di 51 anni, nata commoner e destinata a lasciare un segno nella storia. Ma prima di assistere, il prossimo 14 gennaio, al cambio ai vertici dell’istituzione monarchica, ecco 9 curiositàpiù chiacchierata del: 1. Non è danese: è australiana Ebbene sì, lanon è danese ma arriva dall’Australia. Da Hobart, in Tasmania, per ...

È il primo evento ufficiale dopo che la regina Margherita II ha dichiarato che abdicherà in favore del figlio, e ovviamente non potevano mancare i ... (vanityfair)

Il blazer didi: lo scorso mese di dicembrediha indossato un blazer in lana riciclata di Skall Studio, ora in saldo a 378 euro. Il vestito didi: la ...di, 51 anni, il prossimo 14 gennaio abbandonerà definitivamente il titolo di principessa ereditaria per acquisire quello di regina consorte . Un passaggio di consegne annunciato lo ...Onde morbide e sofisticati raccolti, palpebre attentamente sfumate, manicure che non rinunciano ai toni più vividi. Questi sono solo alcuni degli ingredienti salienti del beauty look dell'attuale prin ...La quasi regina consorte di Danimarca scalda i motori del suo guardaroba per dare filo da torcere a Kate e Maxima, le teste coronate più stilose d'Europa. E lo fa a cominciare da un accessorio decisam ...