Mario Sechi | Giorgia Meloni è tornata

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Lei è. Tutte le pedine che erano rimaste in sospeso nel finale del 2023 sono andate a dama nell'inizio del nuovo anno. Il casino pirotecnico del poco onorevole pistolero di Capodanno è stato risolto in diretta, l'opposizione che s'era attaccata al pistola ha scommesso su una pallottola spuntata. Lei è. E si è vista la differenza con tutto il resto dell'ambaradan. A che ora è la fine del governo? Non ieri, non oggi, non in anticipo.ha mostrato in una maratona con i giornalisti (format da cambiare, tre ore sono una follia che va contro i canoni della comunicazione contemporanea) di essere l'unico leader possibile in un Parlamento dove tutti i partiti sono in cerca d'autore e copione. Il Pd è smarrito, il Movimento Cinque Stelle è allo stato gassoso, il laboratorio della politica oggi è a ...