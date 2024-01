Maria De Filippi | addio Mediaset? Arriva una controfferta incredibile

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Personaggi tv.Deha ricevuto un‘offertada parte di un competitor. Possibile? Scopriamo insieme tutte le novità.Leggi anche: Chiara Ferragni, spunta lo scatto con i figli e Selvaggia Lucarelli diventa una furia Leggi anche: Eleonora Giorgi, il triste annuncio sul tumore e la paura per la chemioterapiaDe, le novità sulla nota conduttriceDeè uno dei volti più noti della rete televisiva. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, ha lavorato come conduttrice, autrice, produttrice e imprenditrice. È stata sposata con il noto giornalista Maurizio Costanzo con cui ha vissuto una splendida e felice storia ...

Torna in prima serata C'è Posta Per Te da sabato 13 gennaio 2024 in prima visione su Canale 5. Maria De Filippi è pronta a raccontarci tante nuove ... (tvpertutti)

Infine, per gli amanti dei programmi diDe, arriverà Alessandro Vicinanza , uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del dating show di Canale 5 'Uomini e Donne'.Nel corso della giornata di ieri, 4 gennaio, la produzione di Amici diDeha pubblicato una nota ufficiale per rispondere alle numerose critiche rivolte al talent di Canale5 dall'ex professore Luca Jurman . A più riprese, infatti, il vocal coach si è ...Discovery punta in alto, e dopo aver messo sotto contratto Fabio Fazio, che ha lasciato la Rai dopo 40 anni, pare che abbia intenzione di mettere a segno il secondo colpaccio con Maria De Filippi. Lo ...Per le nuove puntate di Uomini e donne non si esclude che Maria De Filippi possa puntare su Gemma come tronista ...