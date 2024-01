Margot Robbie ancora Barbiecore al primo red carpet della stagione e tutti gli altri look ai Palm Spring International Film Awards 2024

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Leonardo DiCaprio in completo scuro come Cillian Murphy, le paillettes di Emma Stone e il rosa - irrinunciabile - di. Con il festival californiano è iniziata ladei premi cinematografici che regalano fin da subito ensemble chic e dall'alto tasso glamour, chi ben incomincia…

Da Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence, fino a Margot Robbie : gli esordi di 10 attori famosi come personaggi secondari in una serie TV. Vi è mai ... (movieplayer)

Sapevate che è stata la società di produzione dia produrre Saltburn Per l'attrice il 2023 è stato sicuramente un anno da ricordare. Tutto è iniziato qualche mese fa quando l'attrice ha prodotto e interpretato Barbie . Un film che in ...Ocean's Eleven avrà un prequel, il dato certo è questo: tanti sono invece i rumor che riguardano la pellicola sono invece moltissimi. In molti parlano ...Margot Robbie: stile Barbie sul red carpet per celebrare il film. È lei la più glamour sul red carpet del Palm Springs International Films Awards.L'attrice Margot Robbie chiarisce le recenti voci sul suo coinvolgimento nell'annunciato prequel di Ocean's Eleven.