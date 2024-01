Marco Cappato ricoverato per screzio ischemico neurologico di origine cardiaca

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ed ex eurodeputato, 52 anni, è statoall’ospedale U. Parini di Aosta a Capodanno, per unodi. A far sapere del suo ricovero è stato propriostesso, che ha spiegato la sua situazione con un post su Instagram. L’ex eurodeputato ha postato una foto dell’ospedale U. Parini, che sembrerebbe essere stata scattata dalla finestra della sua stanza durante il ricovero, scrivendo che ha passato il Capodanno“in seguito a un problema di”, che ha prodotto uno...

Giovedì, ex europarlamentare per la Lista Emma Bonino e attivista per la legalizzazione dell'eutanasia, ha scritto su X di aver passato il Capodanno al pronto soccorso della città di Aosta per ...... A Napoli l'Asl ha deciso di ordinare uno stop ai ricoveri a causa del sovraffollamento degli ultimi giorni dovuto all'aumento di influenza e Covid •ha passato il capodanno in ...Le condizioni sono in netto miglioramento, dopo un ricovero al Pardini d’Aosta per via di un malore improvviso ...Marco Cappato, politico, cassiere dell’Associazione Luca Coscioni e recente aspirante alle elezioni suppletive del senato per il ...