Maradona | la Cassazione | “Non è stato un evasore fiscale”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) «Ladà ragione a, sancisce che non èuncassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano soccombente, e anche contro il parere, anche questo negativo, pronunciato dal sostituto procuratore generale Alessandro Pepe». Così Angelo Pisani, storico avvocato difensore di Diego Armando, all’Ansa, che replica alla notizia apparsa su alcuni quotidiani relativa alla sentenza della Suprema Corte sul presunto caso di evasioneche ha visto protagonista per decine e decine di anni il campione argentino scomparso il 25 novembre 2020. La, con il pronunciamento del 14 dicembre scorso, ha confermato la precedente decisione del 2021 e ...

« La Cassazione dà ragione a Maradona , sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a ... (feedpress.me)

“La Cassazione dà ragione a Maradona , sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a ... (sportface)

“La Cassazione dà ragione a Maradona , sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a ... (ildenaro)

'Ladà ragione a, sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando ogni precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano ...'Ladà ragione a, sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano soccombente,...La SSC Napoli ufficializza l'acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana.Matteo Politano recupera: allenamento in gruppo, questa mattina, e presenza certa col Torino. Ecco il report: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ...