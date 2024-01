Manovra 2024 | congedo parentale | Carta spesa | nido | sgravi donne Il pacchetto Famiglia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La, approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 non ha mancato di introdurrenumerose disposizioni in favore di famiglie e lavoratori, nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, di unmaggior bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro oltre che di sostegno alla natalità.Analizziamo le novità in dettaglio. Indice: potenziamentoo IVSlavoratrici: bonus asiloDedicata a te prorogata...

La Manovra di bilancio , passata in Senato lo scorso 22 dicembre e in dirittura di approvazione definitiva il 29 dicembre, conferma ... (leggioggi)

Tra le misure reputate più positive contenute dalla, composta non solo dalla Legge di bilancio ma da diversi provvedimenti legislativi e amministrativi, il calo della pressione fiscale e ...Quest'anno, infatti, complici le poche risorse a disposizione per la legge di Bilancio, il ...Patto di stabilità che impedirà al governo di effettuare ulteriore deficit per finanziare la. ...Nuovi fondi per il bonus asilo nido 2024. Ecco come funzionerà alla luce degli aggiornamenti nella Manovra di Bilancio.