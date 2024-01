Mann a quota 550mila | i visitatori crescono del 25%

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati oltreal Museo Archeologico Nazionale di Napoli nel 2023: il trend di presenze è in crescita di circa il 25% rispetto al 2022, quando alsono stati registrati 441mila ingressi. Lo comunica con una nota il museo napoletano ricordando che il 2023 è stato segnato dell’inaugurazione della Sezione Campania Romana, con oltre duecento reperti allestiti in sale chiuse da circa quarant’anni. A novembre scorso è stata avviata la fase esecutiva del restauro del Mosaico di Alessandro: il cantiere è oggi visibile al pubblico. Si sottolinea anche il lavoro nei depositi: attualmente nei sotterranei denominati Cavaiole sono in corso attività di catalogazione e risistemazione degli innumerevoli manufatti custoditi. “Il 2024 inizia con ottimi auspici per il Museo e per la città: la ...