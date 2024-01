Manchester United | il consiglio dell’ex Saha | “Per la svolta servirebbe Benzema”

Jadon Sancho torna al Borussia Dortmund : accordo per il prestito semestrale, ma spunta il diritto di riscatto (itasportpress)

Jadon Sancho torna al Borussia Dortmund . I gialloneri hanno trovato nelle ultime ore l’ accordo per il prestito con il Manchester United . Secondo ... (sportface)

Il tecnico del Manchester United ten Hag ha parlato in conferenza stampa a quattro giorni dalla sfida di FA Cup contro il Wigan : “Per quanto ... (sportface)

Il Manchester United ha esercitato l'opzione di rinnovo per quanto riguarda tre giocatori della propria rosa. Come annunciato dal club attraverso... (calciomercato)

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Wigan Erik ten Hag, allenatore ... (calcionews24)

La prima metà della stagione d'esordio di Karim Benzema nel campionato saudita è stata scandita da tanti gol, ma anche qualche incomprensione. Da quelle con l'ex tecnico Nuno Espirito Santo, poi ...Ivan Provedel (LaPresse) - calciomercato.itSi è parlato anche di diversi sondaggi da big europee, in primis inglesi, con ilche sarebbe tra i club interessati. Voci che ad ora non ...L'ex attaccante della nazionale francese si augura un colpo ad effetto dei Red Devils durante il mercato di gennaio ...Le probabili formazioni di Wigan-Manchester United, match di scena al DW Stadium di Wigan valido per i trentaduesimi di Fa Cup ...