Manchester City | Guardiola | «Phillips? Non ci sono novità»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di una possibile cessione del centrocampistaPep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di una possibile cessione del centrocampista. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match contro l’Huddersfield. PAROLE – «Non ci. Il club non mi ha informato di nulla in merito. Kalvin non ha potuto allenarsi negli ultimi cinque giorni perché era malato, era congestionato e aveva la febbre. Quel che succederà, succederà. Non conosco i desideri dei giocatori e non parlerò della finestra di mercato».

Ilpotrebbe fare a meno del centrocampista Rodri per lo scontro del terzo turno di FA Cup, in programma domenica contro l'Huddersfield. Lo spagnolo infatti ha perso la nonna, e ha ...Non si conoscono ancora bene i tempi di recupero relativi all'infortunio di Joao Cancelo . Il laterale del Barcellona, in prestito dal, è uscito dal campo dopo 11' dall'inizio della gara contro il Las Palmas , vinta col brivido nel finale grazie ad un rigore di Gundogan. Cancelo dopo un'azione con Perrone è stato ...Problemi per il Barcellona: infortunio per Joao Cancelo nell'ultima di campionato contro il Las Palmas. Il terzino destro ex Manchester City, in seguito a uno scontro di gioco con Perrone, si è accasc ...