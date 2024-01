Maltempo | temporali in Campania | domani è allerta gialla

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile dellaha emanato un avviso dimeteo di livello Giallo per piogge evalido dalle 11 alle 23 di, sabato 6 gennaio sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale. Per la particolare natura dei fenomeni attesi, caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, si evidenzia che in alcune situazioni ipotrebbero essere intensi, improvvisi e repentini. Tale quadro meteo potrebbe portare anche grandine, fulmini e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 14 dicembre, per dodici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

torna il maltempo in Campania . La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali ... (teleclubitalia)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 6 gennaio, per sedici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

A causa di una violenta bassa pressione proveniente dal Nord Atlantico: Befana colanche in Sardegna. Nel giorno dell'Epifania l'Isola sarà interessata da piogge , vento e ...anche...Al Nord, "sull'Emilia Romagna con rovesci,e neve dai 700/1000m, chiuso anche tra medio bassa Lombardia, medio basso Triveneto, basso Piemonte e Liguria con fenomeni sparsi. ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 6 gennaio, per sedici ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca sud-orientali. Precipitazio ...Gli effetti positivi dell'allerta meteo che interessa anche aree della Lombardia Buone notizie per l'agricoltura: il freddo è necessario per fermare le popolazioni di insetti, dannose per le colture, ...