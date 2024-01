Maltempo sull' Italia nel Weekend dell' Epifania | Pioggia | Neve e Vento Forte Previsti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma - Un vortice ciclonico si manifesta, portando condizioni meteorologiche avverse quasi ovunque nel corso del. Lo sviluppo di una depressione mediterranea avrà un impatto significativo sul climano, con piogge,già in atto su partea Penisola, ma con una previsione di tempo perturbato su vasta scala tra sabato 6 gennaio e domenica 7. Il vortice, concentrato sul territoriono, richiamerà correnti più fredde dal nord Europa, determinando un caloe temperature e l'arrivo, non soloe cime montane, ma a tratti anche a quote di media e bassa collina. Ecco una panoramica ...

Danni alle colture Il Maltempo ha interessato città e campagne dove le temperature sotto lo zero per lungo tempo danneggiano le coltivazioni ... (247.libero)

...'Italia con piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni del Nord e poi anche quelle del Centro. Come anticipato il weekend dell'Epifania sarà all'insegna delsu ...... con temperature inferiori ai - 40 gradi in alcune zone e una forte nevicata che ha bloccato centinaia di veicoli'autostrada E22. Anche l'Italia dovrà affrontare ilnel weekend dell'...Gli organizzatori - Amici di Berto e Selvino Sport - hanno deciso di annullare la popolare manifestazione alla luce delle previsioni di maltempo. Coloro che si erano iscritti in questi giorni potranno ...Nonostante l’arrivo del maltempo oltre 2 milioni di italiani hanno scelto di mettersi in viaggio per concedersi una breve vacanza durante il weekend dell’Epifania e si vanno ad aggiungere ai più fortu ...