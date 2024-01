Maltempo | dirottati su Genova voli in partenza da Napoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tresono statia causa delstamani all’aeroporto di. In particolare gli aerei in arrivo da Bruxelles edi Ryanair sono stati fatti atterrare a Pisa mentre quello proveniente da Roma di Ita Airways è stato spostato su Milano Linate. Ritardi per il volo da Milano Linate e per le partenze daper Roma Fiumicino e Amsterdam. In città segnalato qualche allagamento di scantinati ma non si registrano al momento altri danni o criticità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

