Lugo-Atletico Madrid sabato 06 gennaio 2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Colchoneros attesi in Galizia

Atletico Madrid e Lugo si sfidano nel match valido per i sedicesimi di Copa dle Rey 2023 / 2024 . Partita secca, in casa della compagine di Primera ... (sportface)

Madrid esi sfidano nel match valido per i sedicesimi di Copa dle Rey 2023/2024. Partita secca, in casa della compagine di Primera Division RFEF, terza serie spagnola. I Colchoneros ...Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici Dopo la sconfitta contro il Girona in campionato, per l'...El Atlético visita el Anxo Carro en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Se enfrenta a un Lugo en problemas tras el cese de Munitis y la llegada de Paulo Alves. Los colchonero ...Simeone prepara rotaciones para enfocar la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Memphis, Correa y Söyüncü serán titulares.