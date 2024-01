Luca non ce l’ha fatta! Il 19enne è morto dopo 36 ore di agonia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Non cefatta il diciannovenne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto mercoledì sera a Garda. Alle 12.05,Chignola è stato dichiaratoall’ospedale di Borgo Trento dove si trovava ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime, ed era stato trasportato in elicottero nella terapia intensiva in ospedale, dove questa mattina i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale.Leggi anche: Schianto frontale, sport in lutto: il ciclista e influencer Patrick Mentil muore a 22 anni La dinamica dell’incidente Stando alle prime ricostruzioni dell’incidente, un’auto e uno scooter sul quale viaggiava anche il diciannovenne come passeggero, sarebbero entrate in collisione in via Don Carlo Gnocchi nel Comune di Garda. L’impatto sarebbe stato piuttosto forte e le condizioni ...