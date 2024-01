Luca Argentero | Il lavoro? Conta per il 5 per cento | oggi sono concentrato sulla famiglia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) "Ho una bassissima percezione dei commenti che mi riguardano perché non li leggo e cerco di non dare loro troppo peso. Sui social è molto facile scrivere quello che ti passa per la testa senza ...

Nonostante abbia la fama di aprire tutte le porte grazie al suo nome,qualche no riesce ancora a incassarlo. Come quello ricevuto da Fiorello, che ha gentilmente declinato la sua offerta di fare un cameo nella terza stagione di DOC - Nelle tue mani : "...è in spasmodica attesa di Doc " nelle tue mani 3 quasi quanto tutti noi. Il prossimo giovedì 11 gennaio debutterà su Rai Uno la terza stagione del medical drama più amato della tv. ...Dall'11 gennaio torna nei panni di Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani, ma per l'attore le priorità sono molto chiare ...Domenica In, Luca Argentero ospite da zia Mara per il lancio di Doc 3 – Nelle tue mani Inizia col botto il 2024 anche per Mara Venier che dopo il ...