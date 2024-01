Lotteria Italia | boom di biglietti vincenti dimenticati | “buttati” 31 milioni di euro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mentre parte il conto alla rovescia per la grande tradizionale estrazione del 6 gennaio, laregistra un singolare quanto “nefasto” record: sono sempre più iche vengono. Negli ultimi vent’anni, dal 2002 a oggi, i giocatori baciati dalla fortuna ma “smemorati” hanno lasciato allo stato vincite per un totale che supera i 31didegli scontrini, idel 4 gennaio 2024. Idellamai riscossi I dati di Agipronews rivelano il curioso primato del gioco a premi più atteso daglini. Il caso più eclatante risale al 2008, ...

Lotteria Italia , scopri se hai vinto i 10mila euro in palio oggi . Si avvicina l’estrazione finale, ma intanto piovono premi importanti Sei gennaio, ... (ilveggente)

Amadeus (Endemol Shine Italy) Per il 7° anno consecutivo, è stato scelto ancora Amadeus come volto dell’estrazione finale dei premi della ... (davidemaggio)

Le vendite della Lotteria Italia 2023 in Toscana registrano un significativo aumento del 13,4% rispetto all’edizione precedente, confermando il ... (lortica)

È partito il conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con la Dea bendata del 6 gennaio . Domani la lotteria Italia premierà i fortunati ... (feedpress.me)

I DATI. oltre 6,7 milioni di tagliandi venduti in totale, tra le regioni in testa il Lazio seguito dalla Lombardia. l’estrazione Sabato 6 gennaio ... (ecodibergamo)

...della, ma perché gli italiani l'hanno votata. Lei fa molto bene a rivolgersi agli elettori. Lei che è la più forte di tutti. Lei sa che su tasse, migranti e sicurezza, la mezzache l'...Crescono le vendite della2023 in Umbria dove, riporta agipronews, sono stati staccati 132.040 biglietti, il 9,9 % in più rispetto allo scorso anno. La provincia di Perugia rimane davanti nella classifica delle ...Si chiama Lotteria Italia 2023 ma per tutta è la lotteria di Capodanno, l’evento più atteso e tra i più munifici dell’anno nell’ambito dei… Leggi ...La conferenza stampa di Giorgia Meloni è stata al centro dell'ultima puntata di Stasera Italia, il programma di politica e di ...