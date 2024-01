Lotteria Italia | 5 milioni di euro in palio Domani l’estrazione

Quando si arriva in via del Corso non è difficile vederlo. Eppure Carlo , che da quarant’ anni vende i biglietti della Lotteria Italia in centro a ... (ilcorrieredellacitta)

Amadeus (Endemol Shine Italy) Per il 7° anno consecutivo, è stato scelto ancora una volta Amadeus come volto dell’estrazione finale dei premi ... (davidemaggio)

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento dell'Epifania con la. Domani sera, infatti, si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti. Il primo premio, come di consueto, sarà quello da 5 milioni di euro, mentre gli altri cosiddetti di prima categoria ...... ma anche quelli online, con molti siti di e - commerce attivi inche hanno già avviato ... ha individuato un'ulteriore tecnica di phishing diffusa, ovvero lain collaborazione con le ...Per il 7° anno consecutivo, è stato scelto ancora una volta Amadeus come volto dell’estrazione finale dei premi della Lotteria Italia. Quest’anno, ad essere abbinata alla Lotteria è tuttavia Affari Tu ...La tanto attesa puntata speciale di “Affari tuoi” quest’anno avrà un sapore particolare, dato che rivelerà i fortunati vincitori dei biglietti della Lotteria Italia. Come da tradizione, l’appuntamento ...