Lotteria Italia 2023 | boom di vendite in Toscana | Arezzo in testa con un +27 | 7%

Quando si arriva in via del Corso non è difficile vederlo. Eppure Carlo , che da quarant’ anni vende i biglietti della Lotteria Italia in centro a ... (ilcorrieredellacitta)

Vendite in leggero aumento per la2023 nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 162.760, il 13,7% in più sulla precedente edizione, quando erano stati 143.100. Va alla provincia di Ancona, riporta Agipronews, ...Venduti oltre 6,6 milioni di biglietti, record dal post - pandemiaVendite in leggero aumento per la Lotteria Italia 2023 nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 162.760, il 13,7% in più sulla precedente edizione, quando erano stati 143.100. Va alla provinc ...1' di lettura 05/01/2024 - Vendite in leggero aumento per la Lotteria Italia 2023 nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 162.760, il 13,7% in più sulla precedente edizione, quando erano ...