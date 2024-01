Longari – “Conte al Napoli? Per lui la prima scelta è il Milan”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) GIANLUIGIA RADIO MARTE: “DE LAURENTIIS HA INCONTRATO, MA PER IL TECNICO LAE’ IL”“De Laurentiis ha di nuovo incontratoche in questo momento è il tecnico più appetito e appetibile. Lo cerca il, potrebbe essere un’idea della Roma se dovesse andare via Mourinho, poi c’è il– ha detto il giornalista di SportItalia a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -per De Laurentiis è un vero e proprio pallino. Non a caso lo ha contattato sia a ottobre chedi prendere a novembre Mazzarri.sta prendendo parte agli incontri con ilper rispetto della piazza. La suaè ...