Longari | “Conte al Milan | i dirigenti ragionano In estate grandi manovre”

Su Sportitalia il giornalista Gianluigiparla del futuro di Antonio, che vorrebbe andare al Milan, ma sul quale ci sono anche il Napoli e la Roma. " Antoniosembra avere tutte le intenzioni di tornare a lavorare nel ...Poi all'orizzonte, per la prossima stagione, c'è Antonio. Gianluigi, nel suo editoriale per Sportitalia.com, parla già di un tecnico salentino interessato allo scenario Milan: 'La ...Calciomercato Milan: Zirkzee strizza l’occhio ad un’altra squadra Quel gesto non è passato inosservato da parte dell’attaccante Joshua Zirkzee rappresenta uno degli obiettivi del calciomercato Milan i ...De Laurentiis offre nuovamente la panchina del Napoli ad Antonio Conte, che però avrebbe altre idee per il suo futuro.