Lo stile Grandpa fa riaprire il baule dei ricordi del nonno

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Life&People.it Un 2024 nel segno dello. Il trend, che significa letteralmente “da”, sta cominciando a prendere sempre più piede, presentandosi come nuova alternativa allo streetwear. Via short da basket, sneakers, abiti larghi o cappotti lunghi. Al loro posto giacche trapuntate e look vintage incentrati su comfort e portabilità. L’aumento del fenomeno è segnalato dal nuovo rapporto di una piattaforma social che segnala ogni anno le nuove tendenze monitorando le ricerche dei propri utenti. Che cos’è ilstyle? Al d là della sua traduzione letteraria, il trend si differenzia dagli altri per un concept molto profondo che connette la figura famigliare delalle nuove generazioni. I giovanissimi della Gen Z e della successiva Gen Alpha, ormai ...