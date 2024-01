Liverpool | cercarsi sostituto di Salah L’egiziano vola in Coppa d’Africa…

(Di venerdì 5 gennaio 2024)parte per lad'Africa, ora è emergenza per il: cercasiper sopperire all'assenza dell'egiziano

Salah parte per la Coppa d'Africa, ora è emergenza per il Liverpool: cercasi sostituto per sopperire all'assenza dell'egiziano ...Il 2024 è iniziato con un attimo di paura per l'allenatore del Liverpool Jurgen Kloop ma tutto si è risolto per il meglio. Un curioso episodio ha caratterizzato il post ...