LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Bischofshofen in DIRETTA | Kobayashi primo in scioltezza! Insam avanti | deludono gli altri azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36: Ryoyuvince la qualificazione e domani salterà per ultimo nella prima serie. Ha dato l’impressione di essere padrone della situazione il giapponese, la volata finale con Wellinger, che ha saltato 190 metri in meno e deve recuperare 4 punti, è lanciata 17.35: Gran salto di Kraft che arriva a 134 metri, punteggio di 154.8 e secondo posto 17.34: Salto non all’altezza delle aspettative per Wellinger, non perfetto in fase di stacco, misura di 128 metri, punteggio di 144.3, ottavo posto, salterà 15/20 minuti prima del rivale domani 17.33: Buon salto per l’austriaco Hoerl che atterra a 129 metri, punteggio di 145.5 e settimo posto 17.32: Che meraviglia il salto di, fluido in uscita dal dente e anche in fase di volo, misura di 138, qualche difficoltà in ...