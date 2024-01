LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Bischofshofen in DIRETTA | Insam avanti | deludono gli altri azzurri

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10: Vento alle spalle anche per D. Prevc, misura di 120.5, punteggio di 124.3, 21mo posto, qualificazione acquisita 17.09: Nikaido non riesce a tenere quota nel finale a causa del vento alle spalle, misura di 130, punteggio di 142.4, quarto posto provvisorio 17.08: Zyla combatte con il vento alle spalle, atterra a 128.5 metri, punteggio di 138.1 e quarto posto. 17.07: Tante difficoltà per Tande che soffre soprattutto nella prima parte di salto e atterra a 123.5 metri, punteggio di 129.1, è 14mo 17.06: Ottimo il salto di Aigner che atterra a 134.5 metri, vento alle spalle e primo posto con un punteggio di 153 17.05: Salto da 124 metri per il polacco Kubacki, 12mo posto con un punteggio di 129.3 17.04: Misura da 130 metri per Stoch che si inserisce al secondo posto con 142.8 17.02: Vento sfavorevole per Aalto ...