LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 | Bischofshofen in DIRETTA | gli azzurri ci riprovano per il poker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06. Per oggi è tutto, appuntamento a venerdì con la qualificazione di Bischofschofen e a sabato per la ... (oasport)

LIVE Tournée 4 Trampolini 2024 - Innsbruck in DIRETTA : battaglia Wellinger-Kobayashi! Bresadola a punti - squalificato Insam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Non un salto straordinario di Wellinger! Resta in corsa ma non è un crack. Misura di 128.5, vento ... (oasport)