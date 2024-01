LIVE – Sprint maschile Oberhof 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. Saranno cinque gli azzurri al via sulla neve tedesca: Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Due tra i grandi favoriti per la vittoria finale sono i fratelli norvegesi Johannes Thingnes e Tarjei Boe, rispettivamente leader della classifica generale e di quella di specialità. Riflettori puntati anche sui connazionali Johannes Dale-Skjevdal, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, sugli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, sul tedesco Philipp Nawrath e sul transalpino Quentin Fillon Maillet. L’Italia fa affidamento soprattutto ...

... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ... 17 - Si riparte, terzosu tre vinto dall'Italia. FINE SECONDO QUARTO 16 - Di Fulvio per l'11 - 2. ...SEGUI LA DIRETTACOPPA DEL MONDO 2023/2024: TUTTE LE TAPPE E LE LOCALITÀ Lein tecnica libera maschile e femminile di Davos sono in programma per la giornata di oggi (mercoledì 3 gennaio) ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming della sprint femminile di Oberhof - I convocati azzurri per Oberhof - Classifica di Coppa del Mondo femminile - Pr ...Una cosa è certa. Ormai non importa più niente a nessuno di quello che pensano (e dicono) i piloti di F1. Basta che rispettino gli appuntamenti con gli sponsor, si sottopongano a pagliacciate tipo il ...