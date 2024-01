LIVE Speed skating | Europei 2024 in DIRETTA | Italia d’argento nel team pursuit! Lollobrigida ottima quinta nei 3000

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buonanotte! 21.58: Inizia con una bella medaglial’Europeo dell’che è stata seconda nelPursuit alle spalle della Norvegia che ha fatto segnare il nuovo record del mondo. Da segnalare anche il quinto posto di Francescaneie il settimo di David Bosa nei 1000 21.57: Olanda dominante, come da copione, ma senza l’en plein nella prima giornata dell’Europeo! Tre ori per gli olandesi, una tripletta nei 1000 maschili, una doppietta neifemminili per la squadra di casa 21.56: E’ tripletta olandese dunque: Nuis è d’oro, secondo posto per De Boo e bronzo per Prins 21.55: Crolla nel finale il polacco ...