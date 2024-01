LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 34-27 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | vantaggio milanese all’intervallo

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!è avanti alla pausa lunga nonostante un 2/12 dall’arco. Partita di grande intensità, dove la difesafinora ha fatto la differenza, tenendo a zero punti un grande marcatore come Edwards. Il tiro di Napier non trova la retina. Ilcommette due falli, il cronometro scende a 10 secondi. Altro timeout per. 34-27 Due liberi di Weiler-Babb. Ultimi 36 secondi del primo tempo e timeout per Messina. 34-25 Bel canestro di Bolmaro. 34-23 Arresto e tiro ancora di Hall. +11 per. Ultimo minuto del quarto in arrivo. 32-23 Dopo oltre due minuti si torna a segnare al Forum. Solo un libero per Ibaka. 32-22 BORTOLANI! TRIPLAAAAA! Quattro minuti. 29-22 ...