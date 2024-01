LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 19-12 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | buon avvio milanese

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL PRIMO QUARTO! Ottimo impatto difensivo pernei primi dieci minuti.sul +7, grazie anche ad un Poythress già con otto punti a referto. 19-12 Due liberi per Francisco. 19-10 Bellissimo arresto e tiro di Flaccadori. 28 secondi alla fine del primo quarto. 17-10 Bentornato Pippo Ricci! Al rientro dall’infortunio l’ala azzurra trova subito un canestro importante. 14-10 Altri due anche per Ibaka sotto canestro. 14-8 Che inizio di partita per Poythress! Gancione meraviglioso contro Ibaka. 12-8 Bimane spaventosa di Poythress che si porta via il ferro dopo l’ottimo pick&roll con Napier. 10-8 Jumper sontuoso di Ibaka. 10-6 Bellissimo duello tra Ibaka e Melli, che viene vinto dallo spagnolo. 10-4 Napier spinge in contropiede e serve Voigtmann per la ...