LIVE Nadal-Thompson | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | altro australiano sulla strada dello spagnolo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con l'ATP 250 di Brisbane. Quest'oggi è giornata di quarti di finale, Rafael Nadal affronta Jordan Thompson. Un giocatore di casa dunque, sul cammino di Nadal verso la finale, un ultimo atto che avrebbe un peso specifico notevole in termini di punti. Ricordiamo che l'obiettivo del 22 volte campione Slam è quello di tornare ad essere testa di serie nei Major e nei Masters 1000, in modo da scampare un possibile primo o secondo turno contro i big del circuito. Quest'oggi l'avversario è Jordan Thompson, giocatore molto eclettico che riesce a variare molto bene e che ama prendere la rete appena può. Avendo di fronte il miglior passatore della storia del tennis, sarà interessante vedere come si comporterà.

30-0 Servizio esterno e dritto in contropiede. 15-0 Servizio e drittone di Nadal ad aprire questo delicato game.

Rafa Nadal vince ancora. Dopo la vittoria contro Thiem, la prima dopo un lungo anno d'assenza, lo spagnolo supera anche l'australiano Jason Kubler nel secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane. Nadal vola ai quarti di finale, dove sfiderà Thompson. Venerdì nei quarti Nadal troverà dall'altra parte della rete un altro tennista di casa, Jordan Thompson.