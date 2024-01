LIVE Nadal-Thompson 7-5 | 2-2 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | è il turno dell’australiano ad aver annullato chance di break | ben 3

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Splendida rispostadi dritto. 2-2 Con la prima e l’urlacciotiene! A-40 Lungo il rovescio di. 40-40 Pauroso rovescio diagonale! 40-A Grandissimo lob difensivo diche torna nello scambio ma nulla può contro la resistenza clamorosa di. Come ha fatto a vincere questo punto! 40-40 Smorzata, non sappiamo quanto voluta, ma vincente di rovescio di. 30-40 Prima a uscire, salva la prima. 15-40 Vola via anche questo dritto. 15-30 Grave errore di dritto in uscita dal servizio. 15-15 Ottima prima. 0-15 Profondo il rovescio di Rafa. Sbaglia di ...