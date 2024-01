LIVE Nadal-Thompson 4-4 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | controbreak ‘rabbioso’ dello spagnolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Decolla il rovescio in spostamento di. 4-4 Altro serve&volley, altro passante di dritto di. Subito perso il break da. 15-40 Meravigliosa demi-volèe dell’australiano, che muore appena dopo la rete. 0-40 Serve&volley, scelta giusta ma stavoltapassa col dritto. 0-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio di, ha accusato il colpo di brekkare il 22 volte campione Slam? 0-15 Beh, risposta paurosa di dritto di. Dunque, primo break subito dallo. 4-3 Ancora una grande risposta, ancora una discesa a rete, ancora un passante di rovescio non impossibile messo in rete da! Break! 40-A Cambio di ...