LIVE Nadal-Thompson 0-0 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | iniziato il quarto di finale | c’è Dimitrov ad aspettare

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ace (1°). 15-15 Si allarga questo dritto lungolinea dello spagnolo. 15-0 Prima al centro. Rafaal servizio. 11.29vicinissimo al suo best ranking, di numero 43 che raggiunse nel 2019. La passata stagione è andato molto vicino al titolo a s’Hertogenbosch, arrendendosi incontro Griekspoor dopo essere stato avanti di un set e ha giocato un ottimo tennis. 11.28ha servito come un treno in queste due partite di rientro nel circuito, annullando 3 palle break nel match con Kubler, di cui un paio a punteggio ininfluente (5-1 nel 1° set). 11.26 Sorteggio effettuato, Jordan ha scelto di rispondere. La leggenda spagnola esordirà al servizio, come ha fatto anche nei precedenti scontri qui a ...