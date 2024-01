LIVE – Inter-Verona Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L‘, reduce da una 2023 eccezionale allo di risultati e prestazioni, vuole iniziare con il botto anche questo 2024 a cominciare dalla sfida contro l’Hellas, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il club meneghino vuole consolidare il proprio primato in classifica e allungare ulteriormente nei confronti della Juventus. Nella giornata odierna di venerdì 5 gennaio il tecnico nerazzurro Simoneparlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

Sarebbe davvero un sogno, anche se l'continua a rimanere grande favorita in virtù di una rosa maggiormente assortita....terzini più costosi di sempre per l', in una classifica dominata nelle prime posizioni da acquisti degli ultimi anni, tra ottimi colpi, ma anche flop e meteore BUCHANAN A MILANO: LE NEWS...Le ultime notizie di calciomercato oggi DATA: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...Col vento che tira, Simone Inzaghi sembra obbligato a vincere Scudetto e in caso di fallimento potrebbe rifarsi avanti pure Antonio Conte C’è chi immagina un addio quasi scontato a fine stagione di In ...