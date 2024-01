LIVE – Estrazione Lotto oggi | venerdì 5 gennaio 2024 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nuova, per quanto concerne il concorso del. Anche neltorna l’straordinaria per la ricostruzione in Emilia-Romagna dopo l’alluvione e allora si comincia questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi proponiamo le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale. Questa sera, invece, non è previsto il Superena. Le estrazioni die Superena, peraltro, non si terranno domani, essendo festivo, e verranno recuperati poi lunedì. Di seguito ecco allora le estrazioni di stasera. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i ...