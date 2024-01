LIVE Dakar 2024 | Prologo AlUla-AlUla in DIRETTA | Schareina vince tra le moto | Ekstroem nelle auto | Moreno Flores tra i quad Camion dalle 13 50

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...Si è aperta con il prologo Alula-Alula la 46a edizione della Dakar 2024. La corsa "più dura del mondo ha visto le auto confrontarsi nel brevissimo stage con appena 27 chilometri di prove speciali e 13 ...Il 5 gennaio 2024 in Arabia Saudita, teatro per il 5° anno consecutivo dell'iconico Rally Raid, prenderà il via l'edizione numero 46 della famosa corsa rallysti ...