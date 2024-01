LIVE Alba Berlino-Virtus Bologna 9-26 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | bianconeri in assoluto controllo dopo 10? | tedeschi confusi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia la seconda frazione! Si chiude qui il primo quarto:10? laè nettamente avanti 9-26 sull’! 9-26 1/3 per Gabriele Procida a cronometro fermo. 8-26 2/2 per Tornike Shengelia ai liberi, che sale a quota 8 punti segnati! 8-24 ALEEESSANDROOO PAJOLAAAA!! TRIPLAAAAAA Debutto nella partita per Gabriele Procida. 8-21 Ci pensa Matt Thomas a scuotere i compagni: l’interrompe il digiuno offensivo! 5-21 Daniel Hackett va fin in fondo: ispingono sull’acceleratore ed aggiornano il massimo vantaggio! 5-19 ANCORA LUIIII: MAAARCOOO BELINEEEELLIII!! BOMBAAAAAA 5-16 Virata perfetta di Tornike Shengelia: +11...

La Virtus Bologna è a Berlino, alla Mercedes-Benz Arena, per difendere dai padroni di casa dell'Alba il secondo posto solitario della Segafredo in EuroLeague Basketball.