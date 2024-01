LIVE Alba Berlino-Virtus Bologna 27-48 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | V-nere a +21 all’intervallo lungo | 10 punti per Tornike Shengelia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Daniel Hackett non va a bersaglio: dopo 20? larimane in assoluto controllo sull’per 27-48! 27-48 Johannes Thiemann da due: mini-break dei padroni di casa, con coach Luca Banchi che chiama time-out per disegnare l’ultima azione del primo tempo. 25-48 Yanni Wetzell perfetto dall’arco: l’torna a segnare da lontano! 22-48 Lomazs dal pitturato: si sblocca anche il lettone! 22-46 DANIEEEL HACKETT! TRIPLAAAAAAA 22-43 2/2 per Yanni Wetzell a cronometro fermo: l’esce bene da minuto di sospensione. Time-out chiamato da coach Luca Banchi per far rifiatare i suoi, forti dell’importante margine nel punteggio sugli avversari tedeschi. 20-43 ...

La Virtus Bologna è a Berlino, alla Mercedes-Benz Arena, per difendere dai padroni di casa dell'Alba il secondo posto solitario della Segafredo in EuroLeague Basketball.